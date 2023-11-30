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Иранские хакеры взломали серверы предприятия в Пенсильвании
30.11.2023 03:34 Алина Груднева

Иранские хакеры взломали серверы предприятия в Пенсильвании

Муниципальное управление водоснабжения в штате Пенсильвания подверглось атаке проиранской хакерской группой Cyber Av3ngers.

По факту взлома начато федеральное расследование в США.

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По версии следствия, атака была нацелена на оборудование израильского производства, используемого водоканалом. Из-за этого какое-то время пришлось управлять одной из водонасосных станций вручную, пока автоматизированные системы снова не начали работать.

Атака пришлась только на одну машину, которая повышает давление воды в двух близлежащих поселках и не оказывает никакого влияния на качество воды или качество обслуживания. 

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