



Илон Маск призывает уволить руководителя Disney

Илон Маск заявил, что босс Disney Боб Айгер должен быть "немедленно уволен" после того, как компания перестала размещать рекламу на X.



"Уолт Дисней переворачивается в гробу от того, что Боб сделал с его компанией", - заявил Маск в серии постов, направленных против медиагиганта.



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Это произошло всего через неделю после того, как он сказал компаниям, присоединившимся к рекламному бойкоту его платформы, ранее известной как Twitter, "Идите [нецензурное] сами".



Некоторые компании приостановили размещение рекламы на X на фоне опасений по поводу антисемитизма.



Мультимиллиардер также обвинил Disney в размещении рекламы на других платформах социальных сетей, где допускаются спорные материалы.

