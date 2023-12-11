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Илон Маск призывает уволить руководителя Disney
11.12.2023 04:30 MIGnews.com

Илон Маск призывает уволить руководителя Disney

Илон Маск заявил, что босс Disney Боб Айгер должен быть "немедленно уволен" после того, как компания перестала размещать рекламу на X.

"Уолт Дисней переворачивается в гробу от того, что Боб сделал с его компанией", - заявил Маск в серии постов, направленных против медиагиганта.

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Это произошло всего через неделю после того, как он сказал компаниям, присоединившимся к рекламному бойкоту его платформы, ранее известной как Twitter, "Идите [нецензурное] сами".

Некоторые компании приостановили размещение рекламы на X на фоне опасений по поводу антисемитизма.

Мультимиллиардер также обвинил Disney в размещении рекламы на других платформах социальных сетей, где допускаются спорные материалы.
 

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