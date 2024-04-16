



Идея спикера Джонсона по помощи: Белый дом резко меняет позицию

Инициатива спикера Джонсона "на первый взгляд" отвечает запросам Белого дома, но администрация президента США хочет сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.



Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Это говорит о резкой смене позиции Белого дома в отношении идеи спикера Палаты представителей США Майка Джонсона по поводу пакета из четырех отдельных законопроектов о помощи Украине, Израилю, Тайваню и не только, пишет The Hill.



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"На первый взгляд, действительно, кажется, что предложение спикера действительно поможет нам выделить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей", – сказал представитель Белого дома.



В то же время Кирби отметил важность того, чтобы Украина и Израиля, "находящиеся под прицелом", как можно быстрее получили необходимую помощь для безопасности. Белый дом рассчитывает, что это произойдет уже на этой неделе.



По данным The Hill, президент США Джо Байден говорил накануне вечером со спикером Джонсоном об этом предложении по разделенным законопроектам.



Конгресс США уже около полугода не может выделить новые средства на финансирование помощи Украине, Израилю и Тихоокеанскому региону. Но после нападения Ирана и Израиль в Конгрессе США выступили за скорейшее одобрение помощи Израилю, тогда как в Белом доме настаивали, чтобы вопросы Украины и Израиля рассматривались вместе.



16 апреля Джонсон представил собственную инициативу, которая предусматривает пакет из четырех законопроектов – о помощи Украине, помощи Израилю, помощи Тихоокеанскому региону и вопросах нацбезопасности США.



Разделение помощи Украины и Израилю не поддерживает президент Байден. "Мы будем против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль", – заявлял Кирби накануне, 15 апреля.