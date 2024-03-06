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Хейли побеждает в Вермонте, не позволяя Трампу победить в Супервторник
06.03.2024 07:05 MIGnews.com

Хейли побеждает в Вермонте, не позволяя Трампу победить в Супервторник

Согласно прогнозам американских телеканалов, кандидат от Республиканской партии Никки Хейли побеждает на первичных выборах в Вермонте в Супервторник, не позволяя Дональду Трампу одержать чистую победу.

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Хейли также победила в столице США Вашингтоне в выходные, но она сильно отстает от Трампа и сталкивается с призывами выйти из гонки, чтобы сразиться с демократом Джо Байденом на президентских выборах в ноябре.
 

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