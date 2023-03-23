



Губернатор Флориды назвал Путина военным преступником

Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис изменил риторику относительно войны России против Украины, и назвал руководителя Кремля Владимира Путина военным преступником, сообщает CNN.



Такой комментарий ДеСантиса, одного из возможных кандидатов на пост президента США от Республиканской партии в следующем году, последовал после критики со стороны однопартийцев из-за его высказывания о полномасштабной войне РФ против Украины, которую он назвал "территориальным спором".



Сейчас губернатор Флориды значительно изменил тон высказываний о военной агрессии РФ и заявил в интервью журналистам, что Путин является "военным преступником", который должен нести ответственность.



Также ДеСантис уточнил свою позицию о поддержке Соединенными Штатами Украины и заявил, что "если бы я мог щелкнуть пальцами, то отдал бы Украине 100%".



"Но реальность такова, что вмешательство Америки с точки зрения эскалации с использованием большего количества оружия и, конечно же, сухопутных войск, я думаю, было бы ошибкой. Итак, именно это я и пытался донести, но Россия была неправа, вторгаясь. Они были неправы, захватив Крым", - завил политик.



Также ДеСантис сказал журналисту, что, по его мнению, Украина победит в войне.