



Грозился сжечь раввина в газовой печи: жителя Чикаго отпустили под залог

69-летний житель Чикаго Джей Боллин, который называет себя нацистом, сказал раввину, что сожжет его в газовой печи, и кричал "Хайль Гитлер" возле еврейской школы.



Как сообщает "Аруц Шева", мужчине было предъявлено обвинение по двум пунктам в тяжких преступлениях на почве ненависти и в двух мелких правонарушениях.



Однако судья Сюзанна Ортис приняла решение отпустить обвиняемого под залог в 10 000 долларов и электронное наблюдение.