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Грозился сжечь раввина в газовой печи: жителя Чикаго отпустили под залог
17.12.2022 08:08 Ольга Белозерова

Грозился сжечь раввина в газовой печи: жителя Чикаго отпустили под залог

69-летний житель Чикаго Джей Боллин, который называет себя нацистом, сказал раввину, что сожжет его в газовой печи, и кричал "Хайль Гитлер" возле еврейской школы.

Как сообщает "Аруц Шева", мужчине было предъявлено обвинение по двум пунктам в тяжких преступлениях на почве ненависти и в двух мелких правонарушениях.

Однако судья Сюзанна Ортис приняла решение отпустить обвиняемого под залог в 10 000 долларов и электронное наблюдение. 

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