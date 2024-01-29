



Грег Эбботт: договор между США и Техасом нарушен, у штата есть право на оборону





Губернатор Техаса Грег Эбботт обвиняет президента Джо Байдена в "нарушении договора между США и штатом" и ссылается на право штата защищать себя от "вторжения" на южной границе.



Эбботт утверждает, что "исполнительная власть Соединенных Штатов имеет конституционную обязанность обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, включая иммиграционные законы, действующие в настоящее время", и сетует, что "президент Байден нарушил свою клятву добросовестно исполнять иммиграционные законы, принятые Конгрессом", а также "дал указания своим агентствам игнорировать федеральные законы, предписывающие задерживать нелегальных иммигрантов".



"Джеймс Мэдисон, Александр Гамильтон и другие провидцы, написавшие Конституцию США, предвидели, что штаты не должны быть брошены на произвол судьбы беззаконным президентом, который ничего не делает, чтобы остановить внешние угрозы, такие как картели, переправляющие миллионы нелегальных иммигрантов через границу", - утверждает Эббот. Именно поэтому рамочники включили в статью IV, § 4, который обещает, что федеральное правительство "защитит каждый [штат] от вторжения", и статью I, § 10, пункт 3, который признает "суверенный интерес штатов в защите своих границ"".



Он продолжил:



Неспособность администрации Байдена выполнить обязанности, налагаемые статьей IV, § 4, привела в действие статью I, § 10, пункт 3, который оставляет за этим штатом право на самооборону. По этим причинам я уже объявил вторжение в соответствии со статьей I, § 10, пункт 3, чтобы задействовать конституционные полномочия Техаса на защиту и самооборону. Эти полномочия являются высшим законом страны и отменяют любые федеральные законы, противоречащие им. Национальная гвардия Техаса, Департамент общественной безопасности Техаса и другие сотрудники Техаса

действуют на основании этих полномочий, а также законов штата, чтобы обеспечить безопасность техасской границы”.



Кризис на южной границе обострился за последние несколько лет, что привело к трениям между Байденом и Эбботтом. Заявление Эбботта о своих полномочиях, скорее всего, является ответом на решение Верховного суда, согласно которому агенты федерального пограничного патруля могут перерезать бритвенную проволоку, установленную на границе Техаса.



В СМИ также выражают реальные опасения того, что федеральное правительство может направить собственные силы в Техас, с тем, чтобы “обеспечить исполнение воли федеральной власти” - то есть оставить границу открытой для нелегальных мигрантов.