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Госдеп не спешит признавать РФ спонсором терроризма
19.08.2022 21:16 Юлия Фрилис

Госдеп не спешит признавать РФ спонсором терроризма

Государственный департамент США предупреждает Конгресс о том, что признание РФ страной спонсором терроризма может привести к существенным проблемам, в том числе и для Украины.

Госдеп передал послание Конгрессу, в котором указывается, что существует ряд причин, по которым пока не стоит спешить с признанием РФ спонсором терроризма. Такой шаг, уверены в Госдепе, может поставить под угрозу выполнение соглашения по вывозу украинского зерна.

Также внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма могут повлечь за собой новые санкции, которые запретят американским компаниям участвовать в выгодных для них соглашениях с РФ.

"РФ не спонсор терроризма, Россия это и есть страна-террорист, а спонсоры терроризма – те страны, которые платят ей нефтяные и газовые доллары, за которые РФ потом убивает украинцев",  - пишет военный журналист Андрей Цаплиенко.

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