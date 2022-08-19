



Госдеп не спешит признавать РФ спонсором терроризма

Государственный департамент США предупреждает Конгресс о том, что признание РФ страной спонсором терроризма может привести к существенным проблемам, в том числе и для Украины.



Госдеп передал послание Конгрессу, в котором указывается, что существует ряд причин, по которым пока не стоит спешить с признанием РФ спонсором терроризма. Такой шаг, уверены в Госдепе, может поставить под угрозу выполнение соглашения по вывозу украинского зерна.



Также внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма могут повлечь за собой новые санкции, которые запретят американским компаниям участвовать в выгодных для них соглашениях с РФ.



"РФ не спонсор терроризма, Россия это и есть страна-террорист, а спонсоры терроризма – те страны, которые платят ей нефтяные и газовые доллары, за которые РФ потом убивает украинцев", - пишет военный журналист Андрей Цаплиенко.