



Голосование о помощи США Украине и Израилю - на финишной прямой

В воскресенье, 11 февраля, американский Сенат рассмотрел поправки к законопроекту о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.



В ходе процедурного голосования, сенаторы поддержали законопроект.



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Теперь ожидается окончательное рассмотрение вопроса о выделении помощи. Финальное голосование запланировано на вторник, 13 февраля.



Законопроект предусматривает выделение на помощь Украине, Израилю и Тайваню суммарно 95 млрд долларов. При этом в нем нет соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.

