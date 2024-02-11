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Голосование о помощи США Украине и Израилю - на финишной прямой
11.02.2024 21:25 Алина Груднева

Голосование о помощи США Украине и Израилю - на финишной прямой

В воскресенье, 11 февраля, американский Сенат рассмотрел поправки к законопроекту о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В ходе процедурного голосования, сенаторы поддержали законопроект.

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Теперь ожидается окончательное рассмотрение вопроса о выделении помощи. Финальное голосование запланировано на вторник, 13 февраля.

Законопроект предусматривает выделение на помощь Украине, Израилю и Тайваню суммарно 95 млрд долларов. При этом в нем нет соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.
 

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