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16.11.2023 20:44 Аркадий Бочаровский

"Глобализация интифады": карта с призывом к погромам в Нью-Йорке

В мире нарастает волна антисемитизма, разжигаемая джихадистами и леваками.

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В социальных сетях опубликован карта “прямых действий” в рамках кампании “глобализации джихада”.

На карте нью-йоркских предприятий, принадлежащих евреям или поддерживающих Израиль, опубликованной в социальных сетях и содержащей призывы к их бойкоту и даже нанесению им ущерба. 

Президент района Манхэттен Марк Левин назвал эту акцию "опасной" и заявил, что полиция занимается этим вопросом.

“Прямые действия” назначены на завтра, 17 ноября.

В ходе подобных акций в Монреале было совершено 79 преступлений на почве ненависти - стрельба, поджоги и погромы.

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