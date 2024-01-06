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Глава Пентагона попал в больницу, - СМИ
06.01.2024 22:05 Алина Груднева

Глава Пентагона попал в больницу, - СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе был госпитализирован.

Об этом сообщает американский телеканал NBC. В субботу, 6 января, стало известно, что он попал в больницу из-за осложнений. 

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"Вечером 1 января министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в связи с осложнениями, возникшими после недавней плановой медицинской процедуры", - сообщает Пентагон.

Уточняется, состояние здоровья Остина улучшается. В ближайшее время его выпишут.

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