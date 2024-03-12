



Глава ЦРУ сказал, чем чреват отказ США одобрить помощь Украине

Если американский Конгресс не одобрит дополнительную военную помощь, это будет чревато для Украины значительными потерями территории в 2024 году.



Такое предупреждение на слушаниях в спецкомитете по разведка Сената сделал глава ЦРУ Уильям Бернс.



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По его словам, дополнительная помощь необходима для Украины, поскольку обеспечить возможность для страны начать наступление и открыть перспективу для переговоров.



Также Бернс не исключил, что новый пакет помог бы Киеву осуществить "проникающие удары" по Крыму.