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Глава ЦРУ сказал, чем чреват отказ США одобрить помощь Украине
12.03.2024 04:35 Алина Груднева

Глава ЦРУ сказал, чем чреват отказ США одобрить помощь Украине

Если американский Конгресс не одобрит дополнительную военную помощь, это будет чревато для Украины значительными потерями территории в 2024 году.

Такое предупреждение на слушаниях в спецкомитете по разведка Сената сделал глава ЦРУ Уильям Бернс.

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По его словам, дополнительная помощь необходима для Украины, поскольку обеспечить возможность для страны начать наступление и открыть перспективу для переговоров.

Также Бернс не исключил, что новый пакет помог бы Киеву осуществить "проникающие удары" по Крыму.

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