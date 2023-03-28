



Гибридному трибуналу для РФ быть? Украина против, Госдеп США идею поддержал

Украина может быть и против, а Государственный департамент США взял и поддержал идею создания так называемого "гибридного трибунала" для расследования преступления агрессии Российской Федерации. Напомним, такой трибунал официальный Киев сразу назвал неприемлемым.



Тем не менее посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак 27 марта во время выступления на конференции в Католическом университете Америки в Вашингтоне сообщила: в Госдепе поддержали создание "гибридного трибунала".



По словам Скаак, на рассмотрении было "много разных моделей" трибуналов. По словам представительницы Госдепа, проанализировав все "за" и "против", США пришли к выводу, что "наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предусматривает создание интернационализированного (в оригинале internationalized – ред.) суда в рамках судебной системы Украины", пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".



Скаак подчеркнула, что подобные усилия будут включать "предметную юрисдикцию в отношении международных преступлений, привлечение международного персонала, возможно, путем интеграции профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов, или путем предоставления экспертной помощи по запросу Украины".



Потенциально трибунал может находиться где-то в Европе, по крайней мере во время войны.



"Это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такого института и будет иметь важное значение для нее, а также будет способствовать оказанию помощи сильными государствами, которые преданы расследованию преступления агрессии", – сказала посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США, добавив, что такой суд не потребует резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании новой независимой международной институции, для становления которой нужны время и ресурсы.



"Такой гибридный суд также будет демонстрировать лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии полностью в рамках национальной юридической системы", – подчеркнула Скаак.



На вопрос о том, существует ли международный консенсус и поддержка создания подобной гибридной модели международного трибунала для расследования преступления агрессии России, представитель Госдепа ответила, что пока не удалось достичь окончательного консенсуса.



"Не думаю, что пока удалось достичь окончательного консенсуса. Существуют две модели, которые рассматриваются: это эта модель – украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки, и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН. Власти Украины рассматривают оба варианта. Высказывалось предпочтение более обособленной международной институции, но есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобной институции", – пояснила она.



Ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского публично заявил о неприемлемости идеи о создании так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступления агрессии РФ.



В Еврокомиссии подтвердили, что "гибридный трибунал" против РФ не снят с обсуждения, несмотря на несогласие Украины.