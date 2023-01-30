



Генеральный директор TikTok даст показания в Конгрессе США

Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу 23 марта даст показания перед панелью Палаты представителей Конгресса США о методах безопасности и конфиденциальности приложения и его связях с Китаем через материнскую компанию ByteDance.



Об этом сообщает CNBC News.



Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле объявил о слушаниях в понедельник, заявив, что это будет первое выступление Чу перед комиссией Конгресса.



Глава Комитета Кэти МакМоррис Роджерс заявила: "TikTok, принадлежащий ByteDance, сознательно позволил Коммунистической партии Китая получить доступ к данным американских пользователей. Американцы заслуживают того, чтобы знать, как эти действия влияют на их конфиденциальность и безопасность данных, а также какие действия предпринимает TikTok, чтобы обезопасить наших детей от вреда в Интернете и в автономном режиме".



Представитель TikTok заявил в своем заявлении, что они "приветствуют возможность прямо рассказать о TikTok, ByteDance и обязательствах, которые мы берем на себя, чтобы решить проблемы национальной безопасности США перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле".