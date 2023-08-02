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Fitch понизило кредитный рейтинг США с AAA до AA+
02.08.2023 08:33 Евгения Маркова

Fitch понизило кредитный рейтинг США с AAA до AA+

Кредитный рейтинг правительства США был понижен из-за опасений по поводу состояния финансов страны и ее долговой нагрузки.

Fitch, одно из трех крупнейших независимых агентств, оценивающих кредитоспособность, понизило рейтинг с верхнего уровня AAA до уровня AA+.

Fitch сообщило, что за последние 20 лет отметило "неуклонное ухудшение" качества управления.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала понижение рейтинга "необоснованным".

По ее словам, решение о понижении рейтинга было основано на "устаревших данных" за период с 2018 по 2020 год.

Инвесторы используют кредитные рейтинги в качестве эталона для оценки того, насколько рискованно ссужать деньги правительству. США обычно считаются высоконадежными инвестициями из-за размера и относительной стабильности экономики.

Однако в этом году произошел еще один раунд политического балансирования на грани войны из-за государственных займов.

В июне правительству удалось поднять потолок долга до 31,4 трлн долларов (24,6 трлн фунтов стерлингов), но только после затяжной политической борьбы, которая грозила подтолкнуть страну к дефолту по своим долгам.

Когда Конгресс вернется с летних каникул, законодателям придется работать над тем, чтобы достичь соглашения по бюджету на следующий год до конца сентября, чтобы предотвратить роспуск правительства.

"Понижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемое фискальное ухудшение в течение следующих трех лет, высокое и растущее долговое бремя сектора государственного управления и ухудшение качества управления" по сравнению с сопоставимыми странами, говорится в заявлении Fitch.

"По мнению Fitch, за последние 20 лет наблюдалось неуклонное ухудшение стандартов управления, в том числе в налогово-бюджетных и долговых вопросах, несмотря на июньское двухпартийное соглашение о приостановке лимита долга до января 2025 года", — заявило рейтинговое агентство.

Г-жа Йеллен заявила, что она "категорически" не согласна с решением Fitch.

"Казначейские ценные бумаги остаются главным безопасным и ликвидным активом в мире, и... американская экономика фундаментально сильна", — говорится в ее заявлении.

Сроки и причины понижения рейтинга застали многих экономистов врасплох.

Бывший министр финансов США Ларри Саммерс назвал решение Fitch "странным и неуместным", особенно в связи с тем, что экономика США "выглядит сильнее, чем ожидалось", — написал он в своем посте в Twitter.

Мохамед Эль-Эриан, главный экономический советник гиганта финансовых услуг Allianz, назвал заявление Fitch "странным шагом".

"Это объявление, скорее всего, будет отклонено, прежде чем окажет длительное разрушительное воздействие на экономику и рынки США", — написал он в социальной сети Threads.

Fitch также заявило, что ожидает, что США в конце этого года скатятся в мягкую рецессию.

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