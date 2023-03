Евреи в США требуют запретить въезд Смотричу

Американские евреи призвали администрацию Джо Байдена запретить министру финансов Бецалелю Смотричу въезд в США.



С таким призывом они обратились в преддверии его запланированного визита в Вашингтон.



Гнев еврейских организаций вызвали слова Смотрича о том, что Хавара "должна быть стерта с лица земли". Что примечательно, ранее представитель Госдепа Нед Прайс осудил комментарий министра финансов, назвав его "отвратительным".



"Администрации Байдена пора прекратить выражать пустые слова беспокойства и осуждения и начать действовать. Бецалель Смотрич, обладающий огромной властью в Иудее и Самарии, публично и беззастенчиво подстрекает к геноциду и поддерживает погромы поселенцев. Если Байден не предпримет никаких действий, США будут замешаны в насилии, которое произойдет дальше", — сказала директор организации "Еврейский голос за мир» Бет Миллер.



В своем письме к Байдену организация назвала слова Смотрича "призывом к военному преступлению".



"Мы должны четко понимать: единственное, что должно быть уничтожено, — так эта насильственная и ненавистная идеология. Это неприемлемо", - сказано в заявлении.

Smotrich called for an entire Palestinian town to be "wiped out".



This is a call for genocide from the government official who was granted sweeping power over the occupied West Bank.@POTUS. Failure to take action right now is complicity in whatever comes next.