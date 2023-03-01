



Смотрич: СМИ вырвали мои слова об уничтожении Хавара из контекста

Министр финансов Бецалель Смотрич оправдался за слова о том, что деревня Хавара "должна быть стерта с лица земли".



Он обвинил СМИ в том, что в медиа переврали его заявление, вырвав слова из контекста.



На вопрос о том, почему он лайкнул твит с призывом уничтожить деревню, он отметил, что Хавара должна быть уничтожена, но сделать это должно Государство, а не частные лица.



"Если бы СМИ представили мои слова полностью, вы бы услышали, что я говорил о том, что Хавара — стала форпостом террористов. Оттуда ежедневно совершаются террористические нападения - бросания камней и стрельба по евреям. Но запрещается каким-либо образом брать закон в свои руки", - пояснил он.



По словам Смотрича, он поддерживает реакцию ЦАХАЛа и сил безопасности на каждый террористический акт.



Ранее лидер оппозиции Яир Лапид обвинил министра в "подстрекательствах к военным преступлениям".