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"Этот парень в полном маразме". Байден "потерял" три штата
30.10.2022 11:35 Аркадий Бочаровский

"Этот парень в полном маразме". Байден "потерял" три штата


Во время митинга в Пенсильвании президент Байден заявил, что демократы вели кампанию в “54 штатах” во время предвыборной кампании 2018 года.

В своем выступлении он предупредил, что Республиканская партия будет преследовать американское здравоохранение, если они получат большинство в Конгрессе.

Под конец речи Байден заявил, что республиканцы снова попытаются отменить закон о доступном медицинском обслуживании и лишат граждан гарантированного права получить врачебную помощь в случае болезни.

“Вот почему мы победили в 2018 году, когда они попытались это сделать. Мы побывали в 54 штатах”, - заявил президент США.

Консерваторы в Твиттере раскритиковали оплошность в речи президента. 

Президент RealClearPolitics Том Беван высмеял Байдена вместе с бывшим президентом Обамой, который однажды заявил, что в США “57 штатов”, написав в своем твите: “Похоже, мы потеряли три штата с 2008 года!”

Актер и голливудский консерватор Роб Шнайдер написал в Твиттере: “Байден говорит, что в Америке 54 штата. В следующей речи он расскажет о 81 миллионе голосов…”

Председатель американской молодежной группы “Студенты за Трампа” Райан Фурнье дал оценку когнитивным способностям Байдена, заявив: “Джо Байден, по-видимому, думает, что существует 54 штата. Этот парень в полном маразме”.

Журналист Коллин Пруэтт пошутил, что инфляция в стране “настолько сильна, что влияет на географию при Байдене”.

Для справки, США — федеративная президентская республика, которая административно состоит из 50 штатов и федерального округа Колумбия, а также административно контролирует ряд островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие).

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