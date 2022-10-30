



"Этот парень в полном маразме". Байден "потерял" три штата



Во время митинга в Пенсильвании президент Байден заявил, что демократы вели кампанию в “54 штатах” во время предвыборной кампании 2018 года.



В своем выступлении он предупредил, что Республиканская партия будет преследовать американское здравоохранение, если они получат большинство в Конгрессе.



Под конец речи Байден заявил, что республиканцы снова попытаются отменить закон о доступном медицинском обслуживании и лишат граждан гарантированного права получить врачебную помощь в случае болезни.



“Вот почему мы победили в 2018 году, когда они попытались это сделать. Мы побывали в 54 штатах”, - заявил президент США.



Консерваторы в Твиттере раскритиковали оплошность в речи президента.



Президент RealClearPolitics Том Беван высмеял Байдена вместе с бывшим президентом Обамой, который однажды заявил, что в США “57 штатов”, написав в своем твите: “Похоже, мы потеряли три штата с 2008 года!”



Актер и голливудский консерватор Роб Шнайдер написал в Твиттере: “Байден говорит, что в Америке 54 штата. В следующей речи он расскажет о 81 миллионе голосов…”



Председатель американской молодежной группы “Студенты за Трампа” Райан Фурнье дал оценку когнитивным способностям Байдена, заявив: “Джо Байден, по-видимому, думает, что существует 54 штата. Этот парень в полном маразме”.



Журналист Коллин Пруэтт пошутил, что инфляция в стране “настолько сильна, что влияет на географию при Байдене”.



Для справки, США — федеративная президентская республика, которая административно состоит из 50 штатов и федерального округа Колумбия, а также административно контролирует ряд островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие).