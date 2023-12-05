



Экс-посол США в Боливии обвинен в шпионаже для Кубы

США обвинили бывшего посла в Боливии Виктора Мануэля Роча в продолжительном шпионаже на Кубу.



По данным Reuters, об этом сообщает министерство юстиции США.



Уточняется, что экс-посол шпионил в пользу Кубы более 40 лет. По данным американского минюста, это было одним из самых масштабных и продолжительных проникновений иностранного агента в правительство США. Он занимал пост посла в Боливии с 2000 по 2002 год. По данным министерства, он обвиняется в совершении нескольких федеральных преступлений, в том числе в незаконной деятельности в качестве иностранного агента и использовании паспорта, полученного обманным путем.



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"Мы утверждаем, что на протяжении более 40 лет Виктор Мануэль Роча служил агентом кубинского правительства, искал и получал должности в правительстве США, которые обеспечили бы ему доступ к закрытой информации и возможность влиять на внешнюю политику США", - сказано в заявлении генпрокурора Меррика Гарланда.



Теперь 73-летний Роша предстанет перед федеральным судом в Майами. Уточняется, что в Госдепе он работал в период с 1981 по 2002 год. Также он занимал должности в Совете нацбезопасности Белого дома, работал советником командующего Южным командованием вооруженных сил США.