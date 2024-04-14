



Джонсон подтвердил планы Конгресса рассмотреть помощь Израилю

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подтвердил планы рассмотреть на этой неделе вопрос финансирования помощи Израилю.



"Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддерживать Израиль. На этой неделе мы попробуем еще раз, и детали этого пакета сейчас собираются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы", - сказал спикер Джонсон.



Как известно, в Палате представителей США ожидает рассмотрения объединенный законопроект о финансировании помощи Израилю, Украине и другим партнерам США.

