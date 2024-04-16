



Джонсон озвучил план голосования за помощь Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Палата разделит законопроект о помощи союзникам на 4 части (отдельно будут голосовать за помощь Израилю, Украине, Тайваню и индо-тихоокеанскому региону). А в четвертый законопроект заложат дополнительные предложения, такие как возможность предоставления помощи Украине взаймы, положения о конфискации российских активов, дополнительные санкции против Ирана, а также запрет соцсети ТикТок в США.



По прогнозам законопроекты будут представлены до конца недели.



