



Джонсон: Мы хотим понять, когда будет завершающая фаза войны в Украине

Джеймс Майкл Джонсон голосовал против новой помощи Киеву, посылая сигнал Белому дому. Вашингтон не проясняет американскому народу стратегию по Украине, считает политик-республиканец.



Спикер Палаты представителей Конгресса США Джеймс Майкл Джонсон проголосовал против новой помощи Украине. Своим отказом поддержки Джонсон политик от Республиканской партии решил послать "сигнал Белому дому”. Это не была “демонстрация отсутствия решимости поддерживать украинцев", заявил Джонсон в вышедшем в эфир в воскресенье интервью медиакомпании CBS 7 января.



По мнению спикера, Белый дом ведет себя непонятно для американского народа. "Какая завершающая фаза войны в Украине? Какая наша стратегия? Какая цель?" – спрашивает спикер нижней палаты Конгресса. Кроме того, Джонсона интересует, как власти США намерены контролировать надлежащий расход средств.



На данном этапе государственный долг США превысил $34 трлн. Долг настолько гигантский, что Вашингтону "фактически придется занять где-нибудь" деньги, для помощи Украине, сказал Джонсон.



"Мы выступаем за свободу. Но нам нужна ответственность перед людьми, которые это финансируют", – отметил Джонсон. Политик пытался частным образом направить запрос в Белый дом для получения ответов на эти вопросы, но реакции так и не последовало.