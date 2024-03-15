



Джонсон хочет продвинуть отдельный пакет помощи Израилю, без Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил телеканалу Fox News, что он рассматривает возможность представления пакета помощи Израилю в качестве отдельного законопроекта.



"Сейчас достаточно членов, которые говорят, что давайте просто займемся Израилем", - сказал Джонсон.

Внесение этого предложения, вероятно, окажет давление на Шумера и других демократов, чтобы они продемонстрировали поддержку еврейскому государству.



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Сенат уже принял законопроект о выделении Израилю помощи в размере около 14 миллиардов долларов, но Джонсон отказался продвигать эту меру из-за включения в нее финансирования Украины на сумму около 60 миллиардов долларов.



Палата представителей уже приняла два отдельных законопроекта о финансировании Израиля, но Шумер отказался, чтобы Сенат принял их к рассмотрению.



Джонсон говорит, что демократы, которые выступали против предыдущих попыток, "возможно, будут более открыты для рассмотрения этого вопроса, учитывая то, в каком положении мы сейчас находимся, и срочность момента".

