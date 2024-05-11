



В Волгоградской области дроны ВСУ атаковали НПЗ

В ночь на субботу, 11 мая, дроны Главного управления разведки Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод РФ. Он входит в корпорацию "Лукойла".



Как отметили источники, атака произошла около 3:45. Пока известно, что на заводе получили повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Разведчики уточняют, в каком состоянии они находятся в настоящее время.



В то же время повреждение получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключенными оказались 7 из них. Также повреждена дымовая труба печи П-1.



Что известно о заводе



"Лукойл-Волгограднефтепереработка" - предприятие топливно-масляного профиля в Волгограде, введено в строй 21 декабря 1957 года - получение первого бензина, входит в состав ПАО "Лукойл" с начала 1990-х годов.



Завод перерабатывает смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. Нефть поступает по нефтепроводу Самара - Тихорецк. Готовая продукция отгружается железнодорожным, речным и автомобильным транспортом.



Основным регионом поставки нефтепродуктов является Южный федеральный округ, часть продукции отгружается на экспорт. По данным на 2015 год, объем переработки нефти составил 12,6 млн тонн, при мощности завода 15,7 млн тонн/год.