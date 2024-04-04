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Джилл Байден просит своего мужа побыстрее разобраться с конфликтом в Газе
04.04.2024 07:57 MIGnews.com

Джилл Байден просит своего мужа побыстрее разобраться с конфликтом в Газе

Жена президента США Джо Байдена Джилл выступает за прекращение войны в  Газе.

Об этом сообщает газета The New York Times, основываясь на показаниях женщины, присутствовавшей на встрече американского президента с представителями мусульманских общин в Белом доме в прошлый вторник.

Согласно сообщению, один из присутствующих обратился к Байдену, заявив, что Джилл Байден не удовлетворена его участием во встрече, учитывая поддержку президентом Израиля.

Байден ответил, согласно показаниям, что понял, и сказал, что первая леди умоляла его: “Прекрати, прекрати это сейчас, Джо”.

 

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