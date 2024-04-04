



Джилл Байден просит своего мужа побыстрее разобраться с конфликтом в Газе

Жена президента США Джо Байдена Джилл выступает за прекращение войны в Газе.



Об этом сообщает газета The New York Times, основываясь на показаниях женщины, присутствовавшей на встрече американского президента с представителями мусульманских общин в Белом доме в прошлый вторник.



Согласно сообщению, один из присутствующих обратился к Байдену, заявив, что Джилл Байден не удовлетворена его участием во встрече, учитывая поддержку президентом Израиля.



Байден ответил, согласно показаниям, что понял, и сказал, что первая леди умоляла его: “Прекрати, прекрати это сейчас, Джо”.



