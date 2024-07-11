



Две трети американцев считают, что Байден должен выйти из предвыборной кампании

Новый опрос показал, что 67% избирателей считают, что Байден должен снять свою кандидатуру после недавних дебатов с Дональдом Трампом.



ABC опубликовал новый опрос, согласно которому почти две трети американцев считают, что он должен снять свою кандидатуру.



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По данным опроса, если бы выборы состоялись сегодня, то соотношение между Байденом и Трампом составило бы 46-47 %, что почти идентично результатам опроса, проведенного в апреле, - 44-46 %. Среди зарегистрированных избирателей (хотя времени для регистрации еще достаточно) - абсолютная ничья, 46-46%.



Результаты вице-президента Камалы Харрис, которая в настоящее время является наиболее вероятным кандидатом на место президента Байдена в предвыборной кампании в случае его отставки, немного изменились - 49-46 %, Харрис-Трамп, среди всех взрослых (и 49-47 % среди зарегистрированных избирателей). Немного большая популярность - лучше, чем у действующего президента, но не является статистически значимой.



Опросы показывают, что предпочтения избирателей почти не изменились, несмотря на недавние дебаты, но Байден все равно пострадал от своего выступления. Шестьдесят семь процентов опрошенных считают, что он должен выйти из гонки. Восемьдесят пять процентов считают, что он слишком стар для второго срока, что заметно больше, чем шестьдесят восемь процентов примерно год назад.



