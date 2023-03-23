



Доклад Антидиффамационной лиги: рекордный уровень антисемитских инцидентов в США

Согласно новому отчету Антидиффамационной лиги, уровень антисемитских инцидентов в США в 2022 году достиг нового отрицательного рекорда — 3697 инцидентов, что на 36% больше, чем в 2021 году.



Годовой отчет организации показал, что каждый день в прошлом году в Соединенных Штатах происходило в среднем 10 антисемитских инцидентов — самый высокий уровень антисемитской активности с начала фиксации проявлений ненависти к евреям в 1979 году.



За последние пять лет организация выявила тревожную тенденцию к росту проявлений ненависти и проявлений агрессии в отношении еврейской общины США.



Центр изучения экстремизма в Антидиффамационной лиге, который отвечает за сбор данных для годового отчета, обнаружил тревожный рост по каждой из категорий: случаи домогательств увеличились на 29%; в случаях уничтожения имущества произошел скачок на 51 процент, а физические нападения увеличились на 26 процентов.



В отчете задокументировано удвоение активности организованных групп сторонников превосходства белой расы, которые несут ответственность за 852 случая антисемитской пропаганды в прошлом году — по сравнению с 422 случаями в 2021 году.



Джонатан Гринблатт, генеральный директор лиги, выразил глубокое потрясение по поводу данных: "Мы глубоко обеспокоены резким и неприемлемым ростом числа антисемитских инцидентов. Мы не можем указать на какой-то один фактор или конкретную идеологию, лежащую в основе данных, но на резкий рост активности организованных групп сторонников превосходства белой расы, бесстыдные нападения на ортодоксальных евреев, быстрый рост угроз взрыва бомб еврейским учреждениям и значительное увеличение инцидентов в школах. и университетские городки — все они способствовали необычно большому количеству инцидентов".



"Этот документ подтверждает то, что непосредственно чувствуют и переживают еврейские общины по всей территории США — и это соответствует росту распространения антисемитских настроений, начиная со сторонников белого национализма, через религиозных фанатиков и заканчивая радикальными антисионистами. Евреи сейчас сталкиваются с очень ощутимыми угрозами. Пришло время раз и навсегда остановить нарастающий поток ненависти", — добавил он.



Штатами с наибольшим количеством антисемитских инцидентов были Нью-Йорк (580), Калифорния (518), Нью-Джерси (408), Флорида (269) и Техас (211). В совокупности эти пять штатов несут ответственность за 54 процента всех инцидентов.



589 инцидентов были направлены против еврейских учреждений, таких как синагоги, общинные центры и школы, что на 12 процентов больше, чем 525 инцидентов в 2021 году. Количество инцидентов с угрозами взрыва бомб против еврейских учреждений было необычно высоким: 91 инцидент, самый высокий показатель за всю историю наблюдений.



Антисемитская активность, зарегистрированная в кампусах и университетах, увеличилась на 41 процент в 2022 году: в более чем 130 кампусах по всей территории США было зарегистрировано 219 инцидентов.



"Очень тревожно обнаружить такой резкий рост антисемитской активности в школах и колледжах. Это напоминание о необходимости целенаправленных образовательных усилий, направленных на искоренение ненависти и обучение принципам принятия и интеграции. Просвещение о Холокосте становится все более и более важным, и по этой причине мы работаем над принятием законов в различных странах, которые потребуют знаний о Холокосте, так что школы будут обязаны преподавать эту историю и гарантировать, что ее уроки останутся с нами", — отметил Гринблатт.

