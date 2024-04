Директор ЦРУ: ХАМАС виноват в срыве переговоров по сделке с заложниками

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении израильских заложников зашли в тупик, потому что ХАМАС отверг последнее предложение Израиля, Катара и Египта, возложив вину за отсутствие прогресса в переговорах непосредственно на террористическую группировку.



Комментарии Бернса прозвучали в четверг в Президентском центре Джорджа Буша-младшего в Далласе и были процитированы The New York Times.



Бернс, который является ведущим американским переговорщиком, в начале этого месяца посетил Каир и выдвинул, по его словам, "далеко идущее предложение", которое египетские и катарские переговорщики передали ХАМАСу. Предложение содержало разрешение некоторым жителям Газы вернуться в северную часть анклава, что является ключевым требованием ХАМАСа.



Глава ЦРУ не стал описывать детали этого предложения, но сказал, что пока ХАМАС его не принял.



"Я был глубоко разочарован, получив негативную реакцию от ХАМАС", - сказал Бернс, по сообщению The New York Times.

"Именно эта негативная реакция сейчас мешает невинным мирным жителям Газы получить гуманитарную помощь, в которой они так отчаянно нуждаются".



Бернс также сказал, что не может гарантировать, что нынешние переговоры увенчаются успехом.