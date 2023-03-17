



Демократы: Трамп скрыл подарки от других стран на $300 тысяч

Бывший президент США Дональд Трамп скрыл информацию о подарках от иностранных правительств суммой в 300 тысяч долларов.



По данным CNN, об этом говорится в отчете демократов из Палаты представителей.



Уточняется, что Трамп и его семья получали подарки в период с 2017 по 2020 год, включая картину с изображением экс-президента, размер которой больше, чем в натуральную величину.



По данным Комитета по надзору Палаты представителей, насчиталось более 100 подарков от иностранных правительств и лидеров, включая президента Китая Си Цзиньпина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммада бин Салмана.



Среди незарегистрированных - 17 предметов роскоши из Саудовской Аравии суммой, превышающей 48 тысяч долларов. Согласно отчету, подарки стоимостью свыше четверти миллиона долларов должны были быть раскрыты Госдепу, однако Трамп этого не сделал.



По данным комитета, незадекларированные подарки поступали из Китая, Саудовской Аравии, Индии и Японии. От эмира Катара Трамп получил несколько ценных предметов, в том числе кинжал за 35 тысяч долларов и узбекский шелковый ковер за 12 тысяч.

