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Демократ Том Суоцци выиграл выборы в Палату представителей Конгресса США
14.02.2024 11:45 MIGnews.com

Демократ Том Суоцци выиграл выборы в Палату представителей Конгресса США

Во вторник, 13 февраля демократ Том Суоцци победил на внеочередных выборах в Палату представителей Конгресса США в штате Нью-Йорк, которые ранее занимал республиканец Джордж Сантос, изгнанный из Конгресса из-за череды скандалов.

Победив республиканца Мази Пилипа, Суоцци вернул себе место, которое он занимал ранее, и еще сократил большинство республиканцев в Палате представителей.

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Суоцци победил на специальных выборах в 3-м округе Конгресса Нью-Йорка, расположенном на Лонг-Айленде, заменив Сантоса, который был исключен из Конгресса в начале декабря из-за лжи, скандалов и предполагаемых преступлений, связанных с финансированием избирательной кампании.

Исключение Сантоса вызвало спешку с проведением специальных выборов, что побудило демократов быстро объединиться за Суоцци, который ранее занимал этот пост с 2017 по 2023 год и не стал переизбираться в прошлом году.
 

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