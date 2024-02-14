



Демократ Том Суоцци выиграл выборы в Палату представителей Конгресса США

Во вторник, 13 февраля демократ Том Суоцци победил на внеочередных выборах в Палату представителей Конгресса США в штате Нью-Йорк, которые ранее занимал республиканец Джордж Сантос, изгнанный из Конгресса из-за череды скандалов.



Победив республиканца Мази Пилипа, Суоцци вернул себе место, которое он занимал ранее, и еще сократил большинство республиканцев в Палате представителей.



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Суоцци победил на специальных выборах в 3-м округе Конгресса Нью-Йорка, расположенном на Лонг-Айленде, заменив Сантоса, который был исключен из Конгресса в начале декабря из-за лжи, скандалов и предполагаемых преступлений, связанных с финансированием избирательной кампании.



Исключение Сантоса вызвало спешку с проведением специальных выборов, что побудило демократов быстро объединиться за Суоцци, который ранее занимал этот пост с 2017 по 2023 год и не стал переизбираться в прошлом году.

