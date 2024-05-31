



Чернокожие подали в суд на American Airlines за расовую дискриминацию

Трое чернокожих мужчин подали иск о расовой дискриминации против авиакомпании American Airlines, утверждая, что перевозчик ненадолго снял их с рейса после жалобы на запах тела.



Мужчины, которые не сидели вместе и не были знакомы друг с другом, утверждают, что каждый чернокожий мужчина был снят с рейса 5 января из Финикса, штат Аризона, в Нью-Йорк.



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"American Airlines выделила нас за то, что мы чернокожие, опозорила и унизила нас", - говорится в совместном заявлении мужчин.



Авиакомпания, базирующаяся в Техасе, заявила, что проводит расследование, поскольку обвинения не соответствуют ее ценностям.

