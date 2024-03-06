



Человек, врезавшийся на снегоходе в вертолет Black Hawk, подал иск на $9,5 млн

Несколько лет назад Джефф Смит мчался на снегоходе вечером, когда перед ним появилось что-то темное. Он затормозил, но не смог избежать столкновения с хвостом вертолета Black Hawk, припаркованного на тропе.



Авария, произошедшая в марте 2019 года, едва не стоила Смиту жизни, и теперь адвокат из Массачусетса подал федеральный иск. Он требует от правительства возмещения ущерба в размере 9,5 миллиона долларов - деньги, которые, по его словам, необходимы для покрытия его медицинских расходов и потерянной зарплаты, а также для того, чтобы военные понесли ответственность.



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"Последние пять лет были операции, восстановление, операции, восстановление", - говорит Смит, который после аварии потерял левую руку, страдает от проблем с дыханием и не может работать полный рабочий день. "Честно говоря, сейчас мне кажется, что я нахожусь в худшем положении, чем в 2019 году, когда мне впервые сделали операцию".



Ожидается, что судья окружного суда США в Спрингфилде вынесет решение по иску в конце этого года.



Адвокаты Смита утверждают, что экипаж вертолета Black Hawk, прилетевшего из нью-йоркского Форт-Драма на ночные учения, проявил халатность, припарковав замаскированное воздушное судно на редко используемом аэродроме, который также используется снегоходами. Смит также подал в суд на владельца аэродрома Albert Farms в Уортингтоне, штат Массачусетс, обвинив его в том, что он одновременно дал разрешение снегоходам пользоваться тропой и экипажу Black Hawk приземлиться в том же районе.

