



Бывший вице-президент США: Трамп должен извиниться за ужин с антисемитами

Бывший вице-президент Майк Пенс в понедельник, 28 ноября, заявил, что Дональд Трамп "продемонстрировал крайне недальновидное поведение", и призвал его извиниться после того, как на прошлой неделе бывший президент ужинал с националистом, отрицающим Холокост, и рэпером Канье Уэстом, через несколько дней после начала своей третьей предвыборной кампании на пост президента США.



"Президент Трамп был неправ, предоставив белому националисту, антисемиту и отрицателю Холокоста место за столом, и я думаю, что он должен извиниться за это. И он должен безоговорочно осудить этих людей и их ненавистную риторику", — сказал Пенс в интервью Леланду Виттерту из NewsNation, которое вышло в эфир в понедельник вечером.

Former VP Mike Pence says Donald Trump should apologize for dining with a Holocaust-denying white nationalist, but said he doesn’t believe the former president is antisemitic. Watch the full interview on NewsNation tonight at 7p/6C. Find us on TV: https://t.co/TkQWhMl5oB pic.twitter.com/KEFBO8qa0j — NewsNation (@NewsNation) November 28, 2022

В прошлый вторник Трамп обедал в своем клубе Mar-a-Lago с Уэстом, который теперь известен как Йе, а также с Ником Фуэнтесом, крайне правым активистом с долгой историей антисемитских и белых националистических комментариев.Антидиффамационная лига (ADL) и Министерство юстиции описывают Фуэнтеса как сторонника превосходства белой расы. В своих комментариях Фуэнтес назвал евреев "враждебной племенной элитой", а Израиль - "антихристом". Он также поставил под сомнение количество евреев, убитых во время Холокоста.Трамп сказал, что он "никогда не встречался и ничего не знал" о Фуэнтесе, который сопровождал Йе, до встречи. Но до сих пор он отказывался публично признать или осудить позицию Фуэнтеса или Йе, которые в последние недели сделали серию антисемитских комментариев, после чего Уэста заблокировали в соцсетях, а компания Adidas разорвала с ним рекламный контракт."Это просто еще один пример ужасной недальновидности Дональда Трампа, что в сочетании с его прошлыми неверными суждениями делает его несостоятельным кандидатом на всеобщих выборах от Республиканской партии в 2024 году", — сказал бывший посол Трампа в Израиле и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, еще один потенциальный соперник Трампа на следующих выборах в 2024 году и его откровенный критик.