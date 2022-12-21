



"Бомбовый циклон" обрушится на США

"Бомбовый циклон", который может обрушиться на США в конце этой недели, может помешать отпускам и отдыху американцев. "Бомбовый циклон" - это природное явление, при котором циклон в средних широтах быстро усиливается в течение 24 часов, в атмосферное давление падает минимум на 24 миллибара.



Зимний шторм, по прогнозам, ударит по городам, включая Чикаго. Об этом сообщает New York Post.



Ожидается, что сильный снегопад обрушится на большую часть Среднего Запада - вплоть до Джексона, штат Миссисипи, - начиная с вечера четверга и до конца праздничных выходных. На восточном побережье будут дуть сильные ветры, а холодный воздух достигнет юга, вплоть до обычно теплых штатов Техас и Флорида.