



Болтон: “По поводу вывода США из НАТО - это очень серьезная угроза”

Джон Болтон, бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа считает, что угрозы Трампа, начавшего бороться за повторный срок в Овальном кабинете, следует воспринимать серьезно. Речь идет о заявлении бывшего президента США о том, что в случае переизбрания, он выведет США из НАТО.



"Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так - сторонники Трампа, и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО - думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире".



