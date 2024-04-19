Блинкен: в G7 привержены деэскалации и привлечению Ирана к ответственности
Страны G7 привержены деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и привлечению Ирана к ответственности за дестабилизирующие действия.
По данным американского телеканала CNN, такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
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"Мы привержены безопасности Израиля. Мы также привержены деэскалации – попыткам положить конец этой напряженности", – сказал он по итогам встречи группы на Капри.
По словам Блинкена, "Большая семерка" разделяет обязательство привлечь Иран к ответственности. Страны G7 осудили удары Ирана по Израилю 13 апреля. Глава Госдепа подчеркнул, что иранская атака была "беспрецедентной по размаху и масштабу".