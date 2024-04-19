Новости » Новости США
Блинкен: в G7 привержены деэскалации и привлечению Ирана к ответственности
19.04.2024 14:36 Алина Груднева

Блинкен: в G7 привержены деэскалации и привлечению Ирана к ответственности

Страны G7 привержены деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и привлечению Ирана к ответственности за дестабилизирующие действия.

По данным американского телеканала CNN, такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы привержены безопасности Израиля. Мы также привержены деэскалации – попыткам положить конец этой напряженности", – сказал он по итогам встречи группы на Капри.

По словам Блинкена, "Большая семерка" разделяет обязательство привлечь Иран к ответственности. Страны G7 осудили удары Ирана по Израилю 13 апреля. Глава Госдепа подчеркнул, что иранская атака была "беспрецедентной по размаху и масштабу".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы