



Блинкен: в G7 привержены деэскалации и привлечению Ирана к ответственности

Страны G7 привержены деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и привлечению Ирана к ответственности за дестабилизирующие действия.



По данным американского телеканала CNN, такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.



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"Мы привержены безопасности Израиля. Мы также привержены деэскалации – попыткам положить конец этой напряженности", – сказал он по итогам встречи группы на Капри.



По словам Блинкена, "Большая семерка" разделяет обязательство привлечь Иран к ответственности. Страны G7 осудили удары Ирана по Израилю 13 апреля. Глава Госдепа подчеркнул, что иранская атака была "беспрецедентной по размаху и масштабу".