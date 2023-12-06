



Блинкен: безнаказанность Путина откроет ящик Пандоры

Безнаказанность президента России Владимира Путина за действия в Украине может открыть ящик Пандоры, из-за чего российская агрессия распространится по всему миру.



По данным Госдепа, такое предупреждение на "Коалиции глобального лидерства США" озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен.



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"Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение. Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры с агрессией по всему миру", - предупредил он.



По словам Блинкена, посмотрев не ситуацию с Россией, другие агрессоры проанализируют реакцию мира и извлекут уроки.