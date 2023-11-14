



Без Украины и Израиля: лидер республиканцев поддержал временный бюджет

Лидер Республиканской партии в американском Сенате Митч Макконнелл поддержал временный бюджет, в котором не предусматривается помощь Украине и Израилю.



Об этом сообщает правительственная американская газета The Hill.



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По словам Макконнелла, предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона стоит поддержать во избежание шатдауна.



Принятие временного бюджета позволит завершить работу над законопроектами по годовым расходам за следующие два месяца. В случае одобрения такого бюджета, законопроекты о финансировании Израиля и Украины не появятся до января.