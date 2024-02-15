



Белый дом: Палестинцы, живущие в США, будут защищены от депортации

Белый дом объявил, что палестинцы, проживающие в США, будут защищены от депортации в связи с продолжающейся войной между Израилем и ХАМАСом, ссылаясь на "значительно ухудшившиеся" условия в Газе.



На палестинцев будет распространяться так называемая "отсрочка принудительного выезда", которая используется по усмотрению президента. Директива, подписанная президентом Джо Байденом, позволяет палестинским иммигрантам, которым в противном случае пришлось бы покинуть Соединенные Штаты, остаться в стране без угрозы депортации. По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, такая защита продлится 18 месяцев и даст палестинцам, отвечающим требованиям, "временное убежище".



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"Хотя я по-прежнему сосредоточен на улучшении гуманитарной ситуации, многие гражданские лица по-прежнему находятся в опасности", - написал Байден в меморандуме, сопровождающем объявление.

