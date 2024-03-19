



Белый дом отреагировал на "победу" Путина

Так называемые выборы президента России, на которых "победил" Владимир Путин, не соответствовали критериям свободы или справедливости.



Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



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По его словам, в США знали, что итог псевдовыборов в России будет таким, поскольку Путин устранил своих политических оппонентов. Салливан напомнил, что оппозиционер Алексей Навальный, который мог составить конкуренцию, трагически погиб в тюрьме.



"Итак, в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, и их результат был предопределен", — подчеркнул Салливан.



По его словам, США приходилось сталкиваться с этой реальностью на протяжении всей войны в Украине.



"Нам приходилось сталкиваться с этой реальностью на протяжении всей войны в Украине, во время других агрессий, предпринятых РФ, во время других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и со стороны России под его руководством. И мы продолжим иметь дело с этой реальностью", - подчеркнул он.