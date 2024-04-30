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Баннер на захваченном здании Колумбийского: "Интифада"
30.04.2024 09:58 Алина Груднева

Баннер на захваченном здании Колумбийского: "Интифада"

Пропалестинские студенты, захватившие одно из зданий Колумбийского университета, развернули на нем банер с надписью "Интифада".

Об этом сообщает студенческая газета Columbia Spectator.

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Уточняется, что к кампусу подъехали полицейские на автомобилях без опознавательных знаков. 

Были ли приглашены правоохранители для стабилизации ситуации, остается неясным.

Ранее сообщалось, что руководство университета пригрозила штрафными санкциями пропалестинским студентам. Те, в итоге, выломали двери и разбили окна в одном из главнейших в кампусе зданий, забаррикадировавшись внутри.

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