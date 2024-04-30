



Баннер на захваченном здании Колумбийского: "Интифада"

Пропалестинские студенты, захватившие одно из зданий Колумбийского университета, развернули на нем банер с надписью "Интифада".



Об этом сообщает студенческая газета Columbia Spectator.



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Уточняется, что к кампусу подъехали полицейские на автомобилях без опознавательных знаков.



Были ли приглашены правоохранители для стабилизации ситуации, остается неясным.



Ранее сообщалось, что руководство университета пригрозила штрафными санкциями пропалестинским студентам. Те, в итоге, выломали двери и разбили окна в одном из главнейших в кампусе зданий, забаррикадировавшись внутри.