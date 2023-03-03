



Байдену удалили раковую опухоль: подробности об операции

Президент США Джо Байден перенес очередную успешную операцию по устранению злокачественной опухоли на коже.



Об этом сообщили AP и Bloomberg.



"Поражение кожи, удаленное с груди президента Джо Байдена в прошлом месяце, было базально-клеточной карциномой — распространенной формой рака кожи", — пояснил врач Белого Дома.



По его словам, никакого дальнейшего лечения после хирургического вмешательства не требуется.



Как отметил доктор Кевин О’Коннор, "все раковые клетки были успешно удалены" во время планового осмотра еще 16 февраля. Место, откуда убрали пораженную кожу, зажило хорошо. Теперь Байден будет наблюдаться у дерматолога в рамках обычного плана медобслуживания.

