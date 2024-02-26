



Байден встретится с лидерами Конгресса

Во вторник, 27 февраля, Джо Байден встретится с ведущими демократами и республиканцами из Палаты представителей и Сената, чтобы обсудить принятие законопроекта о финансировании правительства до полуночи пятницы (05:00 GMT субботы). Он также планирует обсудить зашедший в тупик законопроект о национальной безопасности, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню.



Встреча состоится в то время, когда законодатели по-прежнему находятся в тупике, пытаясь избежать прекращения работы. Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, заявил в воскресенье, 25 февраля, что сделка все еще не достигнута, и призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона, республиканца, "сделать шаг вперед" и найти двухпартийный компромисс, несмотря на возражения со стороны наиболее консервативных законодателей его партии.



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Позднее Джонсон написал на сайте X, что республиканцы продолжают добросовестно вести переговоры, и заявил, что многие из пунктов, по которым до сих пор ведутся дебаты, являются поздними требованиями демократов. Он сказал, что надеется достичь результата "как можно скорее".



Финансирование некоторых федеральных агентств, включая Министерство транспорта, должно закончиться 1 марта, в то время как для других, например Министерства обороны, крайним сроком является 8 марта.

