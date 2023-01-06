



Байден впервые совершит визит на границу с Мексикой

Президент США Джо Байден планирует в воскресенье посетить южную границу с Мексикой впервые с момента вступления в должность.



Байден посетит Эль-Пасо, штат Техас, сообщает ABC News.



По словам представителя администрации американского президента, Байден поедет туда, "чтобы обсудить операции по охране границы и встретиться с местными властями, которые были важными партнерами в управлении историческим числом мигрантов, спасающихся от политического угнетения и бандитизма в Венесуэле, Гаити, Никарагуа и Кубе".