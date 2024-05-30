



Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ, – Politico

Администрация Байдена без лишнего шума, то есть тайно, разрешила Украине наносить удары по территории Российской Федерации с использованием предоставленного США оружия. Но есть важный момент – делать это украинские войска могут только в районе Харьковской области. В любом случае это серьезный разворот, который поможет Украине лучше защищать свой второй по величине город.



Об этом сообщает издание Politico в четверг, 30 мая, со ссылкой на американского чиновника и еще двух человек, знакомых с ходом переговоров.



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"Президент недавно дал указание своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для встречного огня в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар по ним", – подтвердил американский чиновник, добавив при этом, что политика разрешения дальних ударов вглубь России "не изменилась".



