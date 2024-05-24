



Байден: США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, а именно, способа, которым она осуществляется.



Байден также подчеркнул, что нельзя сравнивать действия ХАМАС с действиями Израиля.



Напомним, что главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет запрашивать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны страны Йоава Галанта и главарей ХАМАСа.