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Байден: США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге
24.05.2024 07:24 MIGnews.com

Байден: США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, а именно, способа, которым она осуществляется.

Байден также подчеркнул, что нельзя сравнивать действия ХАМАС с действиями Израиля.

Напомним, что главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет запрашивать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны страны Йоава Галанта и главарей ХАМАСа.

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