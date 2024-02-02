



Байден: США должны продолжать помогать Киеву

США работают над обеспечением мира для украинского народа перед лицом путинской агрессии и должны продолжать помогать Киеву.



В своем обращении к участникам традиционного молитвенного завтрака Байден в первую очередь упомянул ситуацию в Газе: "Мы молимся за унесенные жизни и за оставленные семьи, за всех тех, кто живет в тяжелых условиях - невинных мужчин, женщин и детей, которые находятся в заложниках, подвергаются бомбардировкам или перемещены, не зная, когда будет их следующая еда и будет ли она вообще".



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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не только молятся за мир, но и работают над его поддержанием.



Байден назвал США уникальной страной, "единственной нацией, основанной на идее", и сказал, что весь мир наблюдает за США как за великой державой. Он призвал американцев объединиться.



"Вызов нашего времени напоминает нам о нашей ответственности как нации за помощь друг другу в достижении справедливого и прочного мира - как за рубежом, так и у нас дома".



"Мы не только молимся за мир, мы активно работаем ради мира, безопасности, достоинства израильского и палестинского народов. Я занимаюсь этим днем и ночью и работаю, как и многие из вас в этом зале, чтобы найти средства для возвращения наших заложников домой, облегчить гуманитарный кризис и принести мир в Газу и Израиль - прочный мир с двумя государствами для двух народов - так же, как мы работали ради мира, безопасности и достоинства украинского народа, который демонстрирует невероятную решимость и стойкость против путинской агрессии. Мы должны продолжать помогать им".

