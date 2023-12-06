



Байден снова идет в президенты из-за Трампа

Вероятно, Джо Байден не стал бы выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок, если бы Дональд Трамп не представлял серьезную угрозу американской демократии.



Нынешний президент США считает, что участие бывшего президента в выборах создает реальный риск для страны, и поэтому он решил повторно баллотироваться на высший пост, стремясь тем самым предотвратить возможную победу Трампа в интересах будущего Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg.



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Эту позицию Байден озвучил в ходе сбора средств на свою избирательную кампанию в штате Массачусетс, где он обратился к донорам.



"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы и я. Однако мы не можем позволить ему победить ради нашей страны", – заяви Джо Байден.