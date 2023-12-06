



Байден: Путину нельзя побеждать

Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе относительно необходимости в выделении военной помощи Украине.



Он призвал обе партии утвердить дополнительное финансирование, которое блокируют республиканцы.



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"Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США. Это просто неправильно", - подчеркнул Байден.



Американский лидер обвинил Россию в военных преступлениях, в то время, как украинский народ пытается защититься уже два года. По словам Байдена, если США не будут помогать Киеву, то никто не будет этого делать.



"Я не готов от этого отказаться, американский народ тоже. Если Путин захватит Украину, то он на этом не остановится. Мы не можем дать Путину выиграть. Мы не можем допустить срыва поставок в Украину. Республиканцы держат в заложниках помощь Украине. Весь мир смотрит, что делают США. Если мы не будем поддерживать Украину, то что будет делать остальной мир? Я призываю Конгресс защитить свободу. Давайте это сделаем, чтобы Путин не захватил Украину и не продвинулся дальше", - призвал Байден.