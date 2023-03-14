



Байден посетит Северную Ирландию в канун годовщины соглашения Страстной пятницы

Президент Байден заявил, что отправится в Северную Ирландию и Республику Ирландия, чтобы отметить 25-ю годовщину Соглашения Страстной пятницы, которое принесло мир в регион после десятилетий кровопролития, пишет WSJ.



Байден объявил о своих планах поездки в понедельник после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак пригласил его во время встречи в Калифорнии.



Британский лидер подчеркнул личные и политические связи Байдена с регионом, сказав: "Я знаю, что это что-то особенное и личное для вас. Мы будем рады, если вы приедете".



В соответствии с традицией Белого дома президент Байден встретится с премьер-министром Ирландии Лео Варадкара в пятницу, в День святого Патрика, для двусторонней встречи и празднования, говорится в заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер . Белый дом заявил, что они обсудят ряд вопросов, в том числе их общую поддержку Соглашения Страстной пятницы.



Годовщина этого соглашения, заключенное при посредничестве США, приходится на 10 апреля. Точные даты визита Белый дом не назвал. Байден громко заявлял о своей поддержке сохранения сделки, особенно на фоне трений последних лет по поводу Brexit и торговли.



Риши Сунак недавно выступил посредником в потенциальном новом торговом соглашении для Северной Ирландии. Соглашение, известное как Виндзорские рамки, изменяет условия выхода Великобритании из Европейского союза в 2019 году, когда речь идет о Северной Ирландии, которая является частью Великобритании, но находится на одном острове с Ирландской Республикой, членом ЕС. Соглашения сокращают таможенные проверки товаров, ввозимых в Северную Ирландию, и предоставляют ей большее право вето на законы ЕС.



Предложение получило в целом положительные отзывы в Лондоне и Дублине, но оно еще не получило поддержки со стороны некоторых ведущих пробританских профсоюзных политиков в Северной Ирландии.



Белый дом заявил, что во время встречи в понедельник Байден и Сунак обсудили важность сохранения Соглашения Страстной пятницы "и приветствовали Виндзорские рамки как важный шаг в сохранении мира и прогресса в Северной Ирландии, достигнутых Соглашением".



В знак своего внимания к региону г-н Байден в прошлом году назначил бывшего конгрессмена Джо Кеннеди III специальным посланником США по экономическим вопросам в Северной Ирландии. Кеннеди больше, чем предыдущие должностные лица, сосредоточится на экономическом развитии, а не на политике.



Байден имеет тесные связи с Ирландией и трепетно говорит о своем наследии и любит цитировать ирландских поэтов. Со времен Джона Ф. Кеннеди Ирландия не имела такой прочной связи с президентом США.

